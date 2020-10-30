​​​​​​​واشنطن تفرض عقوبات على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بيانًا أوضح فيه فرض عقوبات على شركات ساعدت في بيع منتجات بترولية إيرانية، وأعلن عن عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران، بعضهم يتمركزون في الصين.

وحددت الوزارة 8 كيانات شاركت في عمليات بيع وشراء منتجات بتروكيماوية إيرانية، فيما قالت مصادر أمريكية إن إيران استغلت مصارف عراقية لنقل أموال لحزب الله.

وبموجب العقوبات، سيتم تجميد الأصول والأرباح من الأصول المحتملة لهؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة، وسيتم منع المواطنين والشركات الأمريكية من التجارة المباشرة وغير المباشرة معهم.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت، الإثنين الماضي، عقوبات اقتصادية على قطاع النفط الإيراني شملت وزير النفط وشركة النفط الإيرانية، على خلفية تقديم الدعم المالي لـ "فيلق القدس".

وتفرض واشنطن منذ الانسحاب من الاتفاق النووي عقوبات اقتصادية على مختلف القطاعات العسكرية والسياسية والاقتصادية في طهران.

(س ر)