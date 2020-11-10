​​​​​​​واشنطن تفرض عقوبات عل كيانات إيرانية منها في الصين وتايوان

وشملت قائمة العقوبات شخصيات هم "محمد بني هاشمي، ويقطن حي أقدسية بطهران، وهوانغ، تشين هوا (الملقب بـ"جين هوانغ") وهي مواطنة تايلندية من مواليد 1978 في تايوان، ومحمد سلطان محمدي إيراني يحمل أيضاً الجنسية البريطانية، وسو شي مي وهي مواطنة تايوانية من مواليد 1969 في تايتونج، تايوان".

أما الكيانات الجديدة المصنفة في قائمة العقوبات فهي: " شركة آرتين، وشركة DES INTERNATIONAL والتي تقع في مركز التجارة العالمي في تايبيه في تايوان، وشركة هدى التجارية، وشركة ناز للتكنولوجيا والمعروفة وتقع في مركز التجارة العالمي في تايوان، وشركة بروما الإنتاجية والمعروفة وتقع في هونغ كونغ، الصين، وشركة سولتك والتي تقع كذلك في هونغ كونغ.

وقال المبعوث الأميركي لإيران إن إدارة الرئيس، دونالد ترمب، ستواصل حملة الضغط على "النظام الإيراني" حتى حفل التنصيب المقبل، مشيراً إلى أنه سيكون من الصعب على الرئيس المنتخب، جو بايدن، إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وجاءت تصريحات إليوت أبرامز للصحافيين خلال زيارة لإسرائيل، التي تعارض بشدة الاتفاق النووي.

(ي ح)