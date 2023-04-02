​​​​​​​واشنطن تدين مجزرة جندريسة

أدانت السفارة الأميركية بدمشق، عبر تغريدة لها على "تويتر" مجزرة جندريسة التي ارتكبت بحق 4 أشخاص عشية عيد نوروز 20آذار، على يد مرتزقة دولة الاحتلال التركي.

وجاء في التغريدة التي نشرها الحساب الرسمي للسفارة "أن أعمال العنف كالتي شهدتها مدينة جندريسة في 20 آذار الماضي تهدد استقرار سوريا".

ودعت السفارة جميع الأطراف على وقف الهجمات ضد المدنيين، كما دعت إلى تعزيز مفهوم المساءلة.

وارتكب مرتزقة الاحتلال التركي مجزرة بحق أفراد عائلة في ناحية جندريسة في عفرين المحتلة، وأسفرت عن استشهاد 4 أشخاص؛ عشية نوروز، إثر إيقادهم شعلة نوروز على سطح منزلهم.

(م ش)