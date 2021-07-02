​​​​​​​واشنطن تدرج أنقرة على قائمة البلدان المتورطة في تجنيد الأطفال

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها بشأن الاتجار بالبشر لعام 2021 إلى أن تركيا قدمت "دعماً ملموساً" لمرتزقة "السلطان مراد" في سوريا، وهي من المرتزقة التي تدعمها تركيا منذ وقت طويل في سوريا، ومن الجماعات التي قالت واشنطن إنها جندت واستخدمت أطفالاً كجنود.

وفي إفادة عبر الهاتف للصحافيين، أشار مسؤول كبير في الوزارة أيضاً إلى استخدام الأطفال كجنود في ليبيا، بحسب ما نقلته شبكة العربية.

وقال المسؤول: "فيما يتعلق بتركيا على وجه الخصوص.. هذه هي المرة الأولى التي يُدرج فيها بلد عضو في حلف شمال الأطلسي في قائمة قانون منع تجنيد الأطفال".

وتتهم جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة بعض المرتزقة التي تدعمها تركيا بمهاجمة المدنيين عشوائيّاً وبتنفيذ عمليات خطف ونهب. وطلبت الأمم المتحدة من أنقرة كبح جماح المرتزقة السورية موالية لها، لكن تركيا رفضت هذه المزاعم ووصفتها بأنها "بلا أساس".

وتركيا ضالعة أيضاً في الصراع الليبي، حيث دعمت وساعدت حكومة الوفاق الوطني، التي كانت تتخذ من طرابلس مقراً لها، بوجه الجيش الوطني الليبي.

ووفقاً لتقرير وزارة الخارجية الأميركية، تخضع الحكومات المدرجة في "قائمة قانون منع تجنيد الأطفال" لقيود تتعلق بمساعدات أمنية معينة ومنح تراخيص تجارية لمعدات عسكرية، ما لم يصدر إعفاء رئاسي من ذلك. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تطبيق أي قيود تلقائيّاً على تركيا.

(د ع)