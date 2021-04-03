​​​​​​​واشنطن تدعو إلى المساواة بين الإسرائيليين والفلسطينيين

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، لنظيره الإسرائيلي، يوم الجمعة، إنّه يتعيّن على الإسرائيليين والفلسطينيين التمتّع "بإجراءات متساوية"، من الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وعكست تعليقات بلينكن التركيز على الفلسطينيين أكثر من السياسة المؤيدة لإسرائيل التي اتّبعها سلف الرئيس الأميركي، جو بايدن، دونالد ترامب.

وأوضح بلينكن هذه النقطة في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي.

وقال بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إنّ الوزيرين ناقشا التحديات الأمنية الإقليمية، والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، وتطبيع العلاقات مع الدول ذات الأغلبية العربية والمسلمة.

وساعد ترامب العام الماضي في إبرام اتفاقات تطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب، لم يركّز بايدن بعدُ بشكلٍ كبير على إضافة المزيد من الدول إلى القائمة، وتريد بعض الدول العربية أن ترى النزاع الذي طال أمده بين إسرائيل والفلسطينيين قد تم حلّه قبل الموافقة على الصفقة.

وقال برايس: "شدّد الوزير على اعتقاد الإدارة إنّ الإسرائيليين والفلسطينيين يجب أن يتمتعوا بإجراءات متساوية من الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية".

وقال: إنّ بلينكن أكّد مجددًا على "التزام الولايات المتحدة القوي بإسرائيل وأمنها، ويتطلع إلى تعزيز جميع جوانب الشراكة الأميركية الإسرائيلية".

(م ش)