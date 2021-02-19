​​​​​​​واشنطن تعيّن إيمي كترونا ممثلة خاصّة بالإنابة لشؤون سوريا

وكشفت الوزارة في بيان صحافي، الخميس، أن إيمي عملت في السابق مديرة لـ "مكتب شؤون بلاد الشام"، من عام 2016 إلى عام 2019، كما شغلت منصب نائب رئيس البعثة لدى مملكة البحرين.

كما أوضحت أن المسؤولة الجديدة كانت بدأت حياتها المهنية عام 1999، وخدمت في أول مهمة لها في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا، ومنذ ذلك الحين عملت مسؤولة سياسية بالسفارات الأميركية في السلفادور وقطر ومصر.

وعملت أيضًا في واشنطن ضمن "مكتب شؤون الشرق الأدنى"، حيث تولت مهمة متابعة العراق والجزائر وتونس، ومساعدة خاصة لوكيل الوزارة للشؤون العالمية آنذاك، بما في ذلك الجهود المبذولة لتعزيز قضايا المرأة ومكافحة الاتجار بالأشخاص.

(ي ح)