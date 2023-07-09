​​​​​​​واشنطن تعلن عن مقتل متزعم لمرتزقة داعش

أعلنت القيادة المركزية الأميركية عبر بيان لها، عن ضربة قامت بها في سوريا، بتاريخ 7 تموز، أسفرت عن مقتل متزعم مرتزقة داعش أسامة المهاجر.

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية وذلك تعليقاً على مقتل المهاجر: "ما زلنا ملتزمين بهزيمة داعش في جميع أنحاء المنطقة. داعش لا يزال تشكل تهديداً، ليس فقط للمنطقة ولكن خارجها أيضاً".

ولفت البيان القيادة المركزية إلى أن مقتل المهاجر "سيؤدي إلى تعطيل وتقويض قدرة داعش على التخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية".

وأكد البيان أن "عمليات القيادة المركزية ضد داعش، إلى جانب القوات الشريكة في العراق وسوريا، ستستمر من أجل تحقيق الهزيمة الدائمة للتنظيم".

(م ش)

