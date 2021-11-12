​​​​​​​واشنطن قلقة من هجوم روسي محتمل على أوكرانيا والأخيرة تفند

ورفضت روسيا تقريرًا إعلاميًّا، يشير إلى أن موسكو ربما تدرس هجومًا على أوكرانيا ووصفته بأنه مثير للقلق، واتهمت الولايات المتحدة باتخاذ سلسلة من التحركات العدوانية في البحر الأسود، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن واشنطن أثارت مخاوف بشأن هجوم روسي محتمل على أوكرانيا مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي.

وأشار التقرير إلى أن تحركات القوات التي يحتمل أن تكون مشبوهة داخل روسيا هي أحد أسباب قلق الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "مثل هذه العناوين الرئيسة لا تفعل أكثر من تأجيج التوترات التي لا أساس لها، روسيا لا تشكل تهديدًا لأحد" بحسب ما قاله بيسكوف.

وقالت واشنطن علنًا ​​إنها قلقة من "نشاط عسكري روسي غير عادي" بالقرب من حدود روسيا مع أوكرانيا. وقال بيسكوف إن مثل هذه المخاوف "بعيدة عن الواقع".

وقال بيسكوف "قلنا مرارًا إن تحرك قواتنا المسلحة على أراضينا يجب ألا يكون مدعاة للقلق".

وتصاعدت التوترات الإقليمية هذا الأسبوع، حيث اتهم الاتحاد الأوروبي روسيا البيضاء الحليف الوثيق لروسيا بتشجيع الآلاف من الفارين من المناطق التي مزقتها الحرب في العالم على محاولة عبور حدودها. وهددت بروكسل بفرض عقوبات.

وقالت وزارتا دفاع البلدين إن مظليين روس وبيلاروس أجروا تدريبات مشتركة يوم الجمعة، غرب بيلاروسيا، بالقرب من حدودها مع بولندا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها رصدت ست رحلات جوية لطائرات تجسس تابعة لحلف شمال الأطلسي في المجال الجوي فوق البحر الأسود، في إطار ما وصفته بتكثيف الاستطلاع الجوي للطائرات العسكرية الغربية.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، وتقول إن المياه المحيطة بها تخص موسكو الآن على الرغم من استمرار معظم الدول في الاعتراف بشبه الجزيرة على أنها أوكرانية.

(م ش)