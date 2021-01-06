​​​​​​​واشنطن.. مظاهرات وتوتّر قبل التّصويت رسميّاً على فوز بايدن

وأعلن الرئيس الأميركي ترامب أنّه سيلقي خطاباً في واشنطن، أمام أنصاره الذين دعاهم للتظاهر احتجاجاً على جلسة يعقدها الكونغرس، في اليوم نفسه للمصادقة رسمياً على هزيمته في الانتخابات الرئاسية، فيما تأهبت القوات الأمنية حيث يحتمل أن يتخلل الاحتجاجات أعمال عنف.

من جهته، قال الرئيس المنتخب إنّه سيلقي كلمة من معقله بمدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير بعد اجتماع سيعقده مع فريقه الاقتصادي.

وقال ترامب: "على مايك بنس (نائب الرئيس الأمريكي) إعادة الأصوات إلى الولايات ونحن سنفوز.. افعلهاش يا مايك، هذا هو وقت الشجاعة القصوى".

وفي تغريدة ثانية، أضاف: "الولايات بحاجة لتصحيح أصواتها وهي تعلم أنها مبنية على مخالفات.. الحزب الجمهوري والأهم بلدنا بحاجة للرئاسة بشكل أكثر من وقت مضى".

وزاد ترامب، خلال الساعات الماضية، ضغوطه على بنس، لبذل جهود لعكس نتائج الانتخابات الرئاسية خلال اجتماع الكونغرس المقرر، اليوم، ومحاولة إبقائهما في منصبيهما لمدة 4 سنوات أخرى.

ومن المقرّر أن يجتمع الكونغرس الأميركي بغرفته في وقت لاحق من مساء الأربعاء، من أجل التصديق على نتائج تصويت المجمع الانتخابي أو من يعرفون بكبار الناخبين الذين اختاروا بغالبيتهم بايدن، وهذه هي الخطوة الأخيرة قبل تنصيب الرئيس المنتخب في 20 يناير الجاري.

(ي ح)