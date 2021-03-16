​​​​​​​واشنطن بوست: هل يمكن لإدارة بايدن المساعدة في إنقاذ ديمقراطية تركيا؟

قال مقال رأي لصحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، تعرض ليفينت جولتكين، وهو صحفي، للضرب مؤخرًا من قبل حشد من 15 إلى 20 شخصًا خارج محطة تلفزيونية معارضة في اسطنبول حيث يقدم برنامجًا حواريًّا بشكل منتظم.

وهذا في حد ذاته ليس صادمًا، حيث وقع عدد غير قليل من الهجمات على الصحفيين المنشقين في السنوات الأخيرة، وما يجعل الهجوم على جولتكين شبيهًا بالكوميديا السوداء وهو حقيقة أنها حدثت في نفس الأسبوع الذي كشف فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خطته الجديدة لحقوق الإنسان.

وتدهور سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان بشكل خطير فترة حكم أردوغان، ويبدو أن خطة الحكومة الجديدة تتوقع موقفًا متشددًا من إدارة الرئيس بايدن بشأن الديمقراطية الفاشلة في تركيا، وبما يتماشى مع توجه أنقرة الساحر الأخير تجاه أوروبا، لكن الدولة لا تحتاج إلى تشريع جديد أو خطة جديدة: يمكنها ببساطة احترام دستورها والتوقف عن استخدام المحاكم لمعاقبة معارضي الحكومة.

والواضح أن أردوغان يريد إصلاح العلاقات مع الغرب والبدء في علاقات جيدة مع إدارة بايدن، ومن الواضح أيضًا أنه يخشى أن تؤدي العودة إلى الديمقراطية إلى تعريض فرصه للبقاء في السلطة إلى الأبد للخطر.

وفي يوم من الأيام، كانت تركيا نموذجًا لدولة مسلمة تبني ديمقراطية ليبرالية، وقد اتخذ حزب أردوغان العدالة والتنمية خطوات كبيرة في تحسين معايير حقوق الإنسان من خلال التقدم نحو عضوية الاتحاد الأوروبي. ولكن خلال العقد الماضي، أصبحت تركيا تدريجيًّا أكثر سلطوية، وظهرت كرمز للتراجع العالمي للديمقراطية بصفتها حليفًا في الناتو، فإنها تمثل جزءًا مهمًا من الهدف المعلن لإدارة بايدن لعكس المد الاستبدادي في جميع أنحاء العالم.

وبعد أربع سنوات من التجاهل التام للمعايير الديمقراطية العالمية، هل تمتلك الولايات المتحدة القدرة على إحداث تغيير في ديمقراطية تركيا؟

يجب أن تكون نقطة البداية لإدارة بايدن هي الإعلان باستمرار عن مبادئها الأساسية وعدم الخجل من الدعوة العلنية إلى وضع حد لانتهاكات معينة.

وهذا ليس بالبساطة التي يبدو عليها، لأن حكومة أردوغان ترد بشدة على النقد، وتنشر العداء لأمريكا والعلاقات مع أنقرة حساسة بالفعل، وفي نهاية المطاف، الحكومة الأمريكية ليست منظمة لحقوق الإنسان.

وفي عالم من المنافسة الجيوسياسية الشرسة، لديها مخاوف استراتيجية شاملة والتي غالبًا ما تنتهي بدفع حقوق الإنسان مرة أخرى إلى قائمة أولوياتها. وما يهم هو الاتساق، ليس فقط في تركيا ولكن في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وبعض الانضباط لصانعي السياسة للبقاء على المبادئ.

وعلى مدى أربع سنوات في عهد الرئيس دونالد ترامب، لم تتحدث وزارة الخارجية عن الكثير عن الانتهاكات في تركيا، وظلت السفارة الأمريكية في أنقرة متحفظة إلى حد كبير، حتى عندما احتجزت الحكومة التركية موظفيها.

وبدأت إدارة بايدن بتصريحات تنتقد سجن عثمان كافالا، واحتجاز طلاب جامعة بوغازيتشي مؤخرًا بسبب احتجاجهم على اختيار أردوغان لأحد أعضاء حزبه بمنصب عميد الكلية.

ولكن العبارات وحدها هي مجرد إشارات فضيلة ويمكن تجاهلها بسهولة، تحتاج واشنطن أيضًا إلى إصدار تعليمات لدبلوماسييها بالتمسك بالتقاليد الأمريكية القديمة في التعامل مع قطاع عريض من البلاد، بما في ذلك الأقليات وأحزاب المعارضة والحكومات المحلية والمجتمع المدني، وهو أمر فشل المسؤولون الأمريكيون في فعله خلال السنوات القليلة الماضية. كما أن دعوة رؤساء البلديات المنتخبين في تركيا والمجتمع المدني أو نشطاء حقوق الإنسان إلى قمة الديمقراطية العالمية المخطط لها في وقت لاحق من هذا العام سترسل الإشارة الصحيحة.

إن حشد الدعم الأوروبي لتعزيز الديمقراطية في تركيا أمر بالغ الأهمية، ولا يزال الأوروبيون قلقين بشأن قدرة الولايات المتحدة على إحياء النظام الليبرالي ومستعدون لعقد صفقات مع الأنظمة الصعبة. بعد أن أنهكتهم سنوات من التوتر مع أردوغان، فإنهم يتوقون إلى علاقة مستقرة وعملية مع تركيا، مع الديمقراطية أو بدونها.

ولكن الاتحاد الأوروبي لديه نفوذ تفتقر إليه الولايات المتحدة: إنه الشريك التجاري الأول لتركيا ومرتبط هيكليًّا بتركيا من خلال محاولة تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. بالتنسيق مع إدارة بايدن، يمكن لأوروبا استخدام هذا النفوذ لمحاولة إقناع أردوغان على الأقل باحترام قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مثل الحكم بالإفراج عن كافالا أو السياسي الكردي المسجون صلاح الدين دميرتاش.

إن التركيز على عدد قليل من الحالات الرمزية وتبادل الحوافز الاقتصادية من أجل تحسين حقوق الإنسان أمر منطقي أكثر من مجرد إصدار تقارير مستقلة عن الانتهاكات.

كما سيلعب التركيز عبر الأطلسي على ديمقراطية تركيا دورًا مهمًّا في منع مزيد من التدخل الحكومي في النظام الانتخابي، الذي لا يزال سليمًا نسبيًّا ومصدر شرعية في السياسة التركية.

ولكن في النهاية، الأتراك وحدهم هم القادرون على عكس اتجاه تركيا الاستبدادي، ما أدركته عند مشاهدة الانجراف الاستبدادي لتركيا من داخل البلاد هو أن المجتمع المدني التركي أكثر مرونة بكثير مما يفهمه الغرباء.

وهذه القصة ليست فقط عن تركيا، يعتمد مأزقنا أيضًا على ما إذا كانت الديمقراطية قادرة على البقاء على مستوى العالم. ولكن في الوقت الحالي، كل ما نحتاجه من العالم الخارجي هو أن يظل شركاؤنا الديمقراطيون أوفياء لمبادئهم الخاصة.

(م ش)