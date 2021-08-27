​​​​​​​واشنطن بوست: أميركا تستعد لهجمات أخرى في كابول

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" Washington Post الأميركية، الجمعة، عن القوات الأميركية بأنها تستعد لهجمات أخرى من مرتزقة داعش في العاصمة كابول.

وأفادت بأن هجمات داعش ربما تشمل استخدام سيارات مفخخة وإطلاق صواريخ على مطار كابول.

كما استؤنفت رحلات الإجلاء من أفغانستان، اليوم الجمعة، بشكل عاجل بعد يوم من تفجيرين انتحاريين استهدفا آلاف الأشخاص الفارين من سيطرة طالبان.

وتقول الولايات المتحدة إن من المتوقع حدوث المزيد من محاولات الهجمات قبل الموعد النهائي يوم الثلاثاء لمغادرة القوات الأجنبية، مما ينهي أطول حرب خاضتها أميركا. وقال سكان كابول إن عدة رحلات جوية أقلعت صباح اليوم.

وقال مسؤول أمني غربي في مطار كابول، اليوم الجمعة، إن عمليات إجلاء المدنيين من كابول تسارعت بعد هجومين قرب المطار، أوديا بحياة العشرات ما بين قتيل وجريح.

ويتحوّل انتهاء مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان مع مقتل 13 جنديّاً أميركيّاً وإصابة 18 آخرين إلى سيناريو كارثي بالنسبة للرئيس جو بايدن، الذي يواجه أخطر أزمة في عهده ويبدو مقيد اليدين أمام وضع لم يتوقعه أبداً.

(د ع)