​​​​​​​واشنطن بوست: اجتماع بين بايدن والرئيس الصيني الشهر المقبل

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن البيت الأبيض بدأ إعداد خطط لعقد اجتماع مباشر بين الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جينبينغ، في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، في تشرين الثاني المقبل.

وقال أحد المسؤولين في الإدارة الأميركية، متحدثاً بشرط عدم الكشف عن هويته: "إنه أمر حازم للغاية، لقد بدأنا عملية التخطيط".

وأشار مسؤول كبير آخر في الإدارة إلى أن بايدن يتطلع إلى لقاء شي جينبينغ، لكن "لم يتم تأكيد أي شيء بعد".

وأكد مسؤولون في الإدارة الأميركية أن الخطط ستتعزز بعد زيارة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إلى واشنطن في الأسابيع المقبلة.

وسيكون الاجتماع الشخصي هو الأول بين الرئيسين منذ أن التقيا على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بأندونيسيا في تشرين الثاني الماضي.

وهناك، أكد الرئيسان على أهمية الدبلوماسية وجهاً لوجه، وأعربا عن أملهما في أن يتمكنا من إعادة العلاقات الأميركية الصينية إلى مسارها الصحيح.

(م ش)