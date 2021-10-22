​​​​​​​واشنطن عن انتخابات ليبيا: حان وقت التسوية.. والنواب الليبي يتهيأ لجلسة رسمية في طبرق

ودعت رئاسة مجلس النواب الليبي، الخميس، أعضاءه لحضور جلسة رسمية الاثنين المقبل في مقر المجلس بمدينة طبرق، دون ذكر تفاصيل سبب الدعوة أو ما سيناقش فيها.

هذا ونقلت منصة "فواصل" الليبية، الخميس، عن سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد "لا يزال ممكناً".

وأوضح نورلاند: "من المهم الآن أن يدرك القادة الليبيون من كل الأطراف أن الوقت حان للتسوية".

وتابع: "نعلم أن ثمة شكوكاً ومخاوف من أن يزيد إجراء الانتخابات الأمور في ليبيا سوءاً"، لكنه أضاف أنه يعتقد بأن "الانتخابات ستقود ليبيا إلى وضع أفضل لكل الليبيين".

وحث السفير الأميركي كل الأطراف الليبية على "بذل أقصى جهد للوصول لأكبر قدر من الإجماع لإجراء الانتخابات في موعدها".

وإلى ذلك، أعلنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، أن أول مجموعة من مراقبي المنظمة الدولية لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا وصلت الخميس.

وغردت روزماي ديكارلو على "تويتر": "شددتُ في مؤتمر دعم استقرار ليبيا على أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية"، مشيرة إلى أن خطة عمل لجنة 5+5 للانسحاب التدريجي والمتوازن لجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية هي "إنجاز مهم".

(ل د)