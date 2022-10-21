​​​​​​​واس: السعودية والصين تبحثان إنشاء مركز إقليمي للمصانع الصينية في المملكة 

اتفقت السعودية والصين على التعاون في مجال "الاستخدامات السلمية للطاقة النووية" وإنشاء مركز إقليمي للمصانع الصينية في المملكة للاستفادة من موقعها الجغرافي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) من الاتصال المرئي الذي جمع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ومسؤول الطاقة الوطنية في الصين، جانغ جيان هوا.

واتفق الجانبان على "التعاون في إطار اتفاقية التعاون الثنائي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الحكومتين الصينية والسعودية".

وشددا على أهمية "التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذلك التعاون في مجال الهيدروجين النظيف عن طريق الأبحاث والتطوير"، وفقا لواس.

وناقش الجانبان الاستثمارات المشتركة في مشروع "الحزام والطريق" وفي مجمعات التكرير والبتركيماويات المتكاملة و"تعزيز التعاون في سلاسل إمدادات قطاع الطاقة عن طريق إنشاء مركز إقليمي للمصانع الصينية للاستفادة من موقع المملكة المميز بين ثلاث قارات"، وفقا لواس.

وأكد الجانبان على أن السعودية "الشريك والمصدّر الأكثر موثوقية لإمدادات البترول الخام للصين"، وفقا للوكالة.

(م ش)