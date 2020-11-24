​​​​​​​والدة شهيد: على الديمقراطي الكردستاني ألا يشارك في قتل أبناء شعبه

تجمع، اليوم، المئات من أهالي مقاطعة قامشلو في مزار الشهيد دليل ساروخان في مدينة قامشلو، لتشييع جثمان الشهيد حسين رشيد، الاسم الحركي جيان عفرين، عضو حركة الشبيبة الثورية السورية الذي استشهد إثر حادث مروري.

وتحدث خلال مراسم التشيّع التي بدأت بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، عضو المجلس العالم لحزب الاتحاد الديمقراطي عبد الكريم ساروخان، وأشار إلى الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وقال: "رغم الاتفاقات التي أُبرمت بين تركيا وكل من روسيا وأمريكا لوقف إطلاق النار، إلا أنها لم تلتزم ولم توقف هجماتها حتى الآن".

عبد الكريم أوضح أنّ الدولة التركية تخرق كافة المواثيق والعهود الدولية أمام أنظار المجتمع الدولي الذي يلتزم الصمت، وقال: "إن هذا الصمت هو وصمة عار على جبين المجتمع الدولي".

بعدها قرئت وثيقة الشهادة، وسُلمت إلى والدة الشهيد جيان عفرين، أمينة حسين، التي خطبت في المشيعين، حيث قالت: "بفضل تضحيات شُبان وشابات شمال وشرق سوريا تم تحرير المنطقة من مرتزقة داعش".

ونوهت والدة الشهيد جيان عفرين إلى أن هناك اتفاقات تُبرم على حساب دماء الشهداء وتضحياتهم، والاتفاق الأخير بين بغداد والحزب الديمقراطي الكردستاني برعاية تركية خير مثال على ذلك، وشددت على ضرورة أن يستيقظ الحزب الديمقراطي الكردستاني من سُباته، وألا يشارك في قتل أبناء شعبه.

بعدها وُري جثمان الشهيد جيان عفرين الثرى في مزار الشهيد دليل ساروخان.

(ك إ/أ ب)

ANHA