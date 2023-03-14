​​​​​​​تزيين المدن في شمال وشرق سوريا تحضيراً لعيد نوروز

مع اقتراب عيد نوروز الذي يصادف 21 آذار من كل عام، بدأت اللجان التحضيرية لاحتفالات نوروز بتزيين المرافق العامة والشوارع والساحات الرئيسة في النواحي والمدن.

ففي مقاطعة الحسكة زُينت مدينة الحسكة والدرباسية وتل تمر والنواحي التابعة لها، وزينت الدوّارات والطرق الرئيسة، بصور القائد عبد الله أوجلان والشهداء، وأعلام حركة المجتمع الديمقراطي ومؤتمر ستار، ووحدات حماية الشعب YPG، ووحدات حماية المرأة YPJ، وقوات سوريا الديمقراطية.

وعلقت يافطات كتبت عليها (الشعوب التي تحمل شعلة نوروز، شعوب سلام وحرية لا تنكس راياتها للظلم والعبودية).

وكما علقت الأعلام في الشوارع الرئيسية بحيي الشيخ مقصود والأشرفية.

(آ أ/ م ح)

ANHA