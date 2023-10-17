​​​​​​​تزويد الدرباسية بالكهرباء من سد الفرات بشكل إسعافي

صعد جيش الاحتلال التركي في 4 تشرين الأول من هجماته ضد مناطق شمال وشرق سوريا، واستهدف بشكل مباشر لمنشآت الحيوية وعلى راسها محطات الكهرباء، حيث تم استهداف محطات الكهرباء في قامشلو والحسكة وعامودا وتربه سبيه، بالإضافة لقصف المغذي الرئيسي منشأة السويدية.

وخرجت محطة الكهرباء في الدرباسية عن الخدمة، لأنها تتغذى من محطة قامشلو الشمالية. وبذلك انقطع التيار الكهربائي عن الناحية والقرى التابعة لها والخط الذي يغذي محطة مياه علوك التي تزود مدينة الحسكة بالمياه.

وكحل اسعافي قام مركز الكهرباء في ناحية درباسيه بمد التيار الكهربائي من سد الفرات عوضاً من مصدرها المغذي من مدينة قامشلو.

وبحسب الرئيس المشترك لمركز كهرباء الدرباسية جوان احمد: "تم تزويد ناحية الدرباسية بالكهرباء من سد الفرات كحل اسعافي لأهالي الناحية، ولكن بكميات قليلة نتيجة انخفاض منسوب المياه بسد الفرات بسبب قطع دولة الاحتلال التركي للمياه عن السد.

وأضاف: "سيتم تغذية الناحية وبلداتها بساعتين في اليوم الواحد حسب الكمية الواردة، كما تم تحويل الريف الشرقي لناحية عامودا لمحطة كهرباء الدرباسية حيث سيتم تغذيته منها.

وأوضح جوان أحمد: "توزيع الكمية الواردة يتم بحسب أهمية المرافق الحيوية (المستشفيات- الافران- ابار المياه) وذلك لضمان استمرارية عمل هذه المرافق".

(ج ع/ م ح)

ANHA