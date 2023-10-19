​​​​​​​تزفيت شارع البلدية في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي

باشرت لجنة الخدمات في مجلس المنطقة الشرقية، بعملية تزفيت طريق البلدية في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي، ويعد الشارع الرئيس الذي يربط بلدية الشعب في بلدة الباغوز بالطريق العام للبلدة.

وتقدر كمية المجبول الإسفلتي المستخدمة في تزفيت طريق بلدية الباغوز بطول 1300م، وعرض 4.5 م، نحو 15 ألف متر مكعب من المجبول، بسمك نحو 8.5 سم.

وحسب لجنة الخدمات سيتم تزفيت الطريق الواصل بين قرية المراشدة وبلدة السوسة وطوله 5 كيلومترات، خلال الأيام القادمة، بعد عند الانتهاء من تزفيت شارع بلدية الباغور.

وتأتي هذه الجهود في إطار السعي لتطوير وتحسين البنية التحتية في مناطق دير الزور وتعزيز سهولة التنقل وراحة المواطنين.

(س ر)

ANHA