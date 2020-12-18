​​​​​​​تزامناً مع التصعيد في عين عيسى تحركات للمرتزقة على جبهات تل تمر وزركان

في ظل التصعيد التركي وهجماته المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا بالتزامن مع الهجمات التي تطال ناحية عين عيسى، أفاد مراسل وكالتنا في ناحية تل تمر بوجود تحركات مكثفة وتحشيد للقوات والأسلحة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، والتي تتركز في القرى الواقعة على خط التماس ما بين ناحيتي تل تمر وزركان بمقاطعة الحسكة.

وأوضح مراسلنا إلى أن القرى التي تشهد تحركات مكثفة في ناحية تل تمر هي القرى الواقعة في الجهة الشمالية والغربية، وهي قرى "القاسمية والريحانية والرشيدية وتل مناح"، ويتزامن ذلك مع تحشيد للقوات في كلً من قرية أم عشبة والداودية وعنيق الهوا ومزرعة تل محمد" في ناحية زركان.

(د أ/ل)

ANHA