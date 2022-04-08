​​​​​​​تزامناً مع القصف الجوي الروسي.. حكومة دمشق تستقدم تعزيزات عسكرية إلى البادية

واستقدمت قوات حكومة دمشق والجماعات الموالية لها تعزيزات عسكرية إلى بادية الرصافة ضمن مدينة الرقة وبادية السخنة بريف حمص الشرقي قرب الحدود الإدارية مع دير الزور، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي السياق ذاته، شنت المقاتلات الحربية الروسية خلال الساعات الفائتة نحو 22 غارة جوية على بادية الرصافة بمدينة الرقة، مستهدفة مغارات وكهوف يرجح أن مرتزقة داعش يتوارون ضمنها، وسط معلومات عن خسائر بشرية.

وبذلك، يرتفع إلى نحو 152 تعداد الغارات التي شنتها المقاتلات الروسية على البادية السورية منذ مطلع شهر نيسان/ أبريل الجاري.

وقبل 3 أيام، شنت المقاتلات الروسية أكثر من 40 غارة جوية على البادية السورية، في كل من بادية الرصافة والسخنة وبادية دير الزور، وهي الحصيلة الأكبر للغارات على الأراضي السورية منذ قرابة الشهر.

(ل د)