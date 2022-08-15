تزامنا مع زيارة وفد من الكونغرس الأميركي إلى تايوان، أعلنت الصين الإثنين تنظيم مناورات عسكرية جديدة في محيط تايوان، بحسب وكالة فرانس برس.

وورد في بيان صادر عن القيادة الشرقية للجيش الصيني أن "جيش التحرير الشعبي الصيني نظم في 15 آب دورية للتأهب لمعارك مسلحة متعددة القوات ومناورات قتالية في البحر والمجال الجوي حول تايوان".

وجاءت زيارة الأحد غير المعلن عنها سابقا لوفد من خمسة برلمانيين أميركيين، بعدما أثارت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي حفيظة بكين بزيارة تايوان في وقت سابق هذا الشهر، ما دفع الصين إلى إجراء مناورات جوية وبحرية غير مسبوقة زادت المخاوف من احتمال اندلاع نزاع.

وسيناقش البرلمانيون، الذين سيلتقون مع الرئيسة تساي إنغ ون، العلاقات الأميركية-التايوانية والأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد العالمية وتغير المناخ، إلى جانب قضايا أخرى مهمة محط اهتمام مشترك، وفق بيان للمعهد الأميركي في تايوان.

وأشادت الخارجية التايوانية بزيارة الوفد باعتبارها مؤشرا آخر إلى دفء العلاقات بين تايبيه وواشنطن.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وتتعهد استعادتها ولو بالقوة. وبعد زيارة نانسي بيلوسي، أرسلت بكين على مدى أسبوع سفنا حربية وصواريخ وطائرات إلى المياه والأجواء المحيطة بالجزيرة.

(م ش)