نظمت عشرات النساء في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، تظاهرة منددة بالجهل والقيود المفروضة عليهن، رافعات عدة شعارات مثل "نحن صوت الشعب" و"العدل والعدالة" و"عاشت الإنسانية" و"إبادة الخيانة الجماعية" و"سئمنا الجهل"، بحسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة أنباء "Aśvaka".

ومؤخراً، أصدرت حركة طالبان قرارات تعجيزية، منعت خلالها النساء الراغبات بالسفر لمسافات طويلة الصعود على متن وسائل النقل إلا إذا كن برفقة أحد أقربائهن الذكور، وسبق ذلك بعدة أسابيع مطالبات من وزارة ما تسمى "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التابعة للحركة، القنوات التلفزيونية الأفغانية التوقف عن عرض الأفلام الدرامية والمسلسلات التي تمثّل فيها نساء.

وتفرض حركة طالبان منذ بلوغها السلطة في آب/ أغسطس من العام الجاري، قيوداً عديدة على النساء والفتيات رغم تزعمها "بحكم أقل تشدداً مقارنة بأول ولاية لها في تسعينيات القرن الماضي".

وأكدت ناشطات شاركن في تظاهرة، أمس الإثنين، إنهن لن يرضخن لاضطهاد وممارسات طالبان وسيواجهن المضايقات والقمع الذي يتعرضن له، قائلات: "لن نتراجع، لن نوقف احتجاجاتنا".

ودعت المتظاهرات حركة طالبان لاحترام مطالبهن، مؤكدات أنهن ضد عزلهن عن العمل والتعليم والحياة الاجتماعية، وسجنهن في المنزل، وأنهن سيواصلن احتجاجاتهن حتى يحصلن على حقوقهن.

(ل د)