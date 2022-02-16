​​​​​​​تظاهرة للعمال في هولير احتجاجاً على تغيير مكان عملهم

خرج محتجون في مدينة هولير بباشور (جنوب كردستان)، اليوم الأربعاء، في مظاهرة؛ احتجاجاً على تغيير مكان عملهم، وقطعوا الطريق الواصل بين هولير والموصل، فيما أقدمت القوات الأمنية في هولير على إطلاق الرصاص لتفرقة المتظاهرين، حسب وكالة روج نيوز.

ووفقاً للوكالة، فإن المتظاهرين أقدموا على قطع طريق هولير- الموصل، رافضين قرار تغيير مكان عملهم "سوق الهال" لبيع الخضار في مدينة هولير، مؤكدين أنهم دفعوا مبالغ مالية للجهات المعنية حتى عام 2038، لبقاء مركز عملهم وعدم تغييره قبل انتهاء المدة المحددة، مما أدى إلى تدخل القوات الأمنية وإطلاق الرصاص لتفريق المتظاهرين.

ولفت المحتجون الانتباه إلى أنهم دفعوا مبالغ مالية لتبقيهم حتى عام 2038 في المكان نفسه، كما أنهم أشاروا إلى دفع مبلغ مالي آخر للجهات المعنية لِما بعد عام 2038 لحجز المحال الجديدة.

وتدخلت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني لفض التظاهر، حيث استخدمت الأسلحة وأطلقت النار لتفرقة المحتجين.

بينما أكد المحتجون أنهم مستمرون في التظاهر حتى تطبيق القرار القديم الذي يشير إلى إبقائهم في المكان حتى عام 2038 وذلك لدفعهم كافة المبالغ المستحقة، بحسب الوكالة.

(ي م)