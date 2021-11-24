​​​​​​​تظاهرة جديدة في إيران احتجاجاً على نقص مياه الشرب

وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، فإن مئات الأشخاص تجمّعوا من جديد في محافظة شهار محل وبختياري جنوب غرب إيران للمطالبة بحلّ لأزمة شحّ مياه الشرب.

وسار الأحد أكثر من ألف شخص باتّجاه مقرّ المحافظة لمناشدة المسؤولين بإنهاء "مشاريع لنقل المياه من المحافظة إلى مناطق اخرى مجاورة".

وأضافت القناة الرسمية الأربعاء إن "الجفاف مؤخراً قضى على العديد من الأنهار الجليدية الدائمة وخفض مستويات مياه الأنهار إلى الحد الأدنى".

وبحسب الوسيلة الإعلامية نفسها، تستحصل نحو 300 قرية في هذه المحافظة على مياه الشرب بواسطة صهاريج.

وتقع شهار محل وبختياري غرب أصفهان حيث احتج أيضاً السكان الأسبوع الماضي على جفاف نهر زاينده رود.

وفي أصفهان يحتج مزارعون منذ الأسبوع الفائت بسبب نقص المياه وجفاف نهر زاينده رود وسط البلاد بعد تحويل مجراه.

ووعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر بحل مشكلة المياه في محافظات وسط إيران، أصفهان ويزد وسمنان، فيما وصف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الموضوع الأربعاء بأنه "مسألة وطنية"، بدون أن يشير إلى الاحتجاجات.

(د ع)