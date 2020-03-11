​​​​​​​تظاهرة حاشدة بمقاطعة الشهباء تنديداً بالعزلة المفروضة على أوجلان

وتجمع اليوم الآلاف من أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء في ملعب قرية بابنس للمشاركة في تظاهرة جماهيرية منددة بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان في سجن إيمرالي.

وحمل المتظاهرون صور القائد عبدالله أوجلان، ولافتات كُتب عليها " نحي القائد عبد الله أوجلان ونعاهد على رفع سوية النضال"، "عهدنا أن نحطم سجن إيمرالي ونعيش أحراراً مع القائد آبو" و"المؤامرة الدولية على القائد آبو مؤامرة على إرادة الشعوب والديمقراطية والسلام".

وانطلقت التظاهرة من ملعب قرية بنس باتجاه ساحة البازار في القرية وسط ترديد شعارات "لا حياة بدون القائد".

ولدى وصول المتظاهرين الى الساحة وقفوا دقيقة صمت، تلتها كلمة باسم مجلس مقاطعة الشهباء ألقاها الإداري راضون الرفاعي، الذي ندد بداية بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، ودعا جميع أهالي مناطق شمال وشرق سوريا وكردستان إلى الانتفاضة ضد سياسات الدولة التركية.

الرفاعي أشار أيضاً إلى أن الفعاليات الجماهيرية المطالبة بلقاء القائد بمحاميه وذويه هي التي أجبرت الدولة التركية على السماح للعائلة بزيارة أوجلان في سجنه.

وكلمة مؤتمر ستار ألقتها الإدارية هيفي سليمان التي أكدت على الالتزام بنهج القائد عبدالله أوجلان، كما أكدت على أن الدول المشاركة في المؤامرة الدولية لن تحقق أهدافها "لأننا جميعاً نسير على فكر القائد أوجلان".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي القائد وتطالب بحريته.

(كروب/ك)

ANHA