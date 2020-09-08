​​​​​​​تظاهرة في قامشلو تنديدًا بجرائم الاحتلال التركي

وكثف جيش الاحتلال التركي هجماته على مناطق باشور كردستان الآهلة بالسكان، حيث فقد العشرات من المدنيين حياتهم، تزامنًا مع صمت حكومة إقليم كردستان وحكومة العراق وعدم إبداء أي موقف حيال ذلك، ومن جهة أخرى تزداد العزلة المفروضة على قائد الشعب الكر دي عبد الله أوجلان مع ازدياد هجمات الاحتلال التركي.

وتنديدًا بهذه السياسات، خرج المئات من أهالي مدينة قامشلو إلى جانب أعضاء المؤسسات، وعلماء الدين، ووجهاء العشائر في تظاهرة وطالبوا بوضع حد للاحتلال التركي.

وتجمّع الأهالي في الدوار الشرقي بالمدينة، ورفعوا صور القائد عبد الله أوجلان، ولافتات كتب عليها "إننا أصحاب الأرض، أردوغان محتل ويجب أن يُحاكم"، "بمقاومة زيلان وأفيستا سندحر الاحتلال "، "لا للصمت الدولي تجاه ما ترتكبه الفاشية التركيا من إبادة لحق الشعب الكردي".

انطلقت التظاهرة من الدوار الشرقي، وجابت الشارع الرئيس مع ترديد شعارات منّددة بسياسة السلطات التركية، وتوقفت أمام دوار سوني.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، أُلقيت كلمة من قبل الإدارية في مؤتمر ستار رمزية محمد، أدانت فيها هجمات الاحتلال التركي بالأسلحة الثقيلة على حفتانين، وأكدت على مواصلة خط النضال والمقاومة حتى تحقيق النصر، والوقوف في وجه المحتل.

وبيّنت رمزية أن الاحتلال التركي يحاول وبشتى الطرق تفرقة أبناء الشعب الكردي بخلق الفتن بينهم، وشددت على مواصلة نهج الأمة الديمقراطية واتباع سياسة وفكر القائد عبد الله أوجلان.

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تُندد بالاحتلال.

(كروب/س و)

ANHA