​​​​​​​تظاهرة في ناحية عامودا تنديداً بهجمات الاحتلال التركي

وتجمع العشرات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية والأهالي في ساحة الشهيد جهاد وسط ناحية عامودا، للمشاركة في تظاهرة منددة بهجمات الاحتلال التركي.

وانطلقت التظاهرة من وسط ناحية عامودا وصولاً إلى أمام مركز حركة الشبيبة الثورية السورية، حيث وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء وبعدها ألقى عضو حركة الشبيبة الثورية السورية, جودي زاغروس كلمة قال فيها: "ندين ونستنكر الهجمات التي تشن على مناطق الدفاع المشروع وكافة مناطق شمال وشرق سوريا, وخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد الشعب الكردي".

وتابع زاغروس: "سنقاوم ونناضل بوجود قائدنا ولن نقبل أن يدخل الاحتلال إلى أراضينا، لأنها أرض رويت بدماء الشهداء".

وانتهت التظاهرة بالشعارات التي تندد بهجمات الاحتلال التركي وتحيي مقاومة الكريلا.

(ا.ي/ك)

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