​​​​​​​تظاهرة في حلب تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على شنكال

وتجمع المئات من أهالي الحي وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في حي الشيخ مقصود والاشرفية بمدينة حلب، امام قاعة الاجتماعات بالقسم الغربي لحي الشيخ مقصود.

وحمل المتظاهرون صور شهداء قصف العدوان التركي على شنكال ولافتات كتبت عليها "بمقاومة أهالي شنكال سنحرر جميع الشعوب المضطهدة"

وجابت التظاهرة شوارع الحي الرئيسية وسط هتافات تحي مقاومة شنكال وتمجد الشهداء، وصولاً الى ساحة سبع شهداء بالقسم الشرقي لحي الشيخ مقصود.

وهناك وقف المتظاهرون دقيقة صمت، تلاها إلقاء عضوة منسقية المرأة الايزيدية في روج آفا نيروز أدو كلمة أكدت فيها أن الهجمات التي تشنها تركيا على شنكال تهدف إلى ارتكاب إبادة جماعية بحق الايزيديين، وقالت "إن المجتمع الايزيدي استطاع النجاة من 73 فرمان وظلوا متشبثين بأرضهم واستطاعوا النهوض وتنظيم نفسهم".

وتابعت نيروز "ان هذه الجريمة هي استمرار لاتفاقية بين حكومتي إقليم كردستان وبغداد الذي يثير الشكوك حول نوايا الجيش العراقي بدوافع عنصرية وتحريض خارجي وإعطاء التبريرات لحكومة اردوغان للقيام بالمزيد من القتل والتدمير والتشريد بحق الشعب الذي قرر أن ينظم نفسه".

ودعت نيروز في نهاية حديثها المنظمات الإنسانية والحقوقية بالتدخل السريع لوقف التهديدات بحق أهالي شنكال.

ومن جانبه قال عضو مجلس عوائل الشهداء سرحد محمد: "أن استهداف الطائرات التابعة للاحتلال التركي بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني التي بات شريك مع الاحتلال التركي في مؤامراته، اسفر عن استشهاد قيادي في وحدات مقاومة شنكال سعيد حسن والمقاتل عيسى واصابة 3 مدنيين"

وأضاف سرحد "ان هذه الهجمات الهادفة لإبادة الشعب الكردي ليست المرة الأولى، فهذه الهجمات هي استمراراً لهجمات الإبادة الجماعية التي تستهدف الشعب الايزيدي وهو اعتداء على حقوق الايزيديين واستهداف الإدارة الذاتية للشعب الايزيدي في شنكال".

وناشد سرحد في نهاية كلمته شعوب المنطقة للتكاتف امام الوحشية التركية، مشدداً على ضرورة تحرك مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة للوقوف أمام حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الكردي عامة والإيزيدي بشكل خاص.

(ح مل)

ANHA