​​​​​​​تظاهرة في عين عيسى رفضاً للاحتلال وتأكيداً على استمرار المقاومة

وانطلقت التظاهرة التي شارك فيها المئات من أعضاء وعضوات حركة الشبيبة الثورية بناحية عين عيسى وريفها ومهجري المخيم، من دوار الانضباط العسكري وصولاً لدوار البلدية بوسط الناحية.

وحمل المشاركون خلال التظاهرة يافطات كتب عليها "بروح المقاومة ستنتصر مقاومة حفتانين"، وأعلاماً لحركة الشبيبة الثورية بالإضافة لصور القائد عبدالله اوجلان وعدد من الشهداء من أبناء المنطقة الذين استشهدوا دفاعاً عنها.

وردد المشاركون خلال التظاهرة شعارات تندد بجرائم الاحتلال التركي وتعبر عن رفض أهالي المنطقة لسياساته الاحتلالية.

وعند وصول التظاهرة لدوار البلدية ألقى عضو حركة الشبيبة الثورية السورية بناحية عين عيسى علي العلي كلمة أكد فيها على وقوف أهالي عين عيسى والتي وصفها "بمدينة الصمود" بوجه مخططات المستعمر التركي "الطامع بخيرات بلادنا"، معاهداً ببذل كل ما يلزم لتحرير المناطق المغتصبة من سوريا.

ودعا كافة الشبيبة في مناطق شمال وشرق سوريا للوقوف صفاً واحداً بوجه أطماع المحتل التركي تجاه الأراضي السورية ليكونوا لائقين وأوفياء لما قدمه شهداء الحرية والكرامة الذين ضحوا بأرواحهم وهم يدافعون عن وطنهم.

وكانت حركة الشبيبة الثورية السورية قد أعلنت في مناطق شمال وشرق سوريا "حملة حتما سننتصر"، وذلك لتصعيد النضال الثوري ضد الاحتلال والتشبث بالأرض، والوقوف بوجه مخططات المحتل التركي.

(ج)

ANHA