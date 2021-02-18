​​​​​​​تظاهرة أمام السفارة التركية في بغداد احتجاجًا على الهجمات التركية

وانطلقت تظاهرة أمام السفارة التركية في العاصمة العراقية بغداد، تنديدًا واحتجاجًا على الهجمات التي تشنها تركيا على باشور كردستان.

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، إن "القوات الأمنية أغلقت الطرق حول مقتربات السفارة في منطقة الوزيرية".

وكان جيش الاحتلال التركي قد بدأ في الـ 10 من فبراير/ شباط بشنّ هجمات على جبال غاري في مناطق الدفاع المشروع، مستخدمًا الطائرات الحربية وطائرات الهليكوبتر، وتزامن القصف مع عمليات إنزال قام بها جيش الاحتلال التركي في المنطقة.

وسبق ذلك هجمات شنّها جيش الاحتلال التركي في حزيران على مناطق متفرقة من جبال كردستان، إلى جانب قصفه المستمر عبر الطائرات المُسيّرة مناطق في جبال شنكال.

وهناك العشرات من القواعد العسكرية التركية في مناطق باشور كردستان، التي تأتي باتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ سبق لنواب عراقيين أن طالبوا تركيا بالخروج من قاعدة بعشيقة، ولكن السلطات التركية قالت إنها جاءت إلى المنطقة بناء على طلب الحزب الديمقراطي الكردستاني.

(ش ع)