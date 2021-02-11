​​​​​​​تظاهرات وإدانات حيال الهجمات على منطقة غاري

وشن جيش الاحتلال التركي هجمات على مناطق الدفاع المشروع (مديا)، وبالتحديد منطقة غاري فجر الـ 10 من شباط الجاري.

وعليه خرج العشرات من أهالي مخيم سردم التابعة لناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء في تظاهرة تنديدًا بهجمات جيش الاحتلال التركي على منطقة غاري في مناطق الدفاع المشروع (مديا).

ورفع المتظاهرون اللافتات المدون عليها " الخيانة هي النذالة"، "الانتصار والشموخ لخط المقاومة، الهزيمة والخنوع لخط الخيانة"، "أحفاد كاوا يدحرون الاحتلال الفاشي"، "الخيانة إبادة الشعب"، "عاشت مقاومة الكريلا".

وانطلقت التظاهرة بترديد المتظاهرين الشعارات التي تحيي مقاومة قوات الدفاع الشعبي في جبال كردستان وتندد بهجمات الاحتلال التركي على منطقة غاري.

ومع وصول التظاهرة إلى مدخل المخيم، تحولت إلى تجمّع جماهيري، وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى الإداري في مجلس مخيم سردم، فريد أوسو، كلمة دعا فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مراجعة سياسته وتحديد موقفه حيال الهجمات والكف عن خيانة القضية الكردية.

تلتها كلمة للعضوة في مؤتمر ستار بمقاطعة الشهباء، حورية مصطفى، وقالت فيها:" بفضل مقاومة الكريلا في جبال كردستان وتصديها للاحتلال التركي ينعم الشعب الكردي بالأمان".

ودعت حورية مصطفى جميع الشعب الكردي إلى رفع وتيرة النضال لإفشال مخططات تركيا الاحتلالية.

قامشلو

وفي سياق متصل، استنكر مجلس بلدة عين دوار التابعة لناحية ديريك تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي في شن الهجمات على منطقة غاري بمناطق الدفاع المشروع (مديا).

وعليه أدلى مجلس بلدة عين ديوار التابعة لناحية ديريك في مقاطعة قامشلو ببيان استنكر فيه الهجوم، محمّلًا الحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية هذه الهجمات.

وتجمّع أعضاء مجلس بلدة عين ديوار أمام مقرهم في قرية بانا قسري للإدلاء ببيان، الذي قرئ من قبل الإدارية في مجلس بلدة عين ديوار فيروز تمر.

وحمّلت فيروز تمر، في البيان، الحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية هذه الهجمات من خلال إعطائه الإحداثيات وكشف مناطق وجود قوات الدفاع الشعبي للدولة التركية العدوة الأولى للقضية الكردية.

وناشدت فيروز تمر عامة الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة، وفي أوروبا الخروج إلى الساحات والقيام بمظاهرات تنديد واستنكار لهذه الهجمات، مطالبة من الشعب في جنوب كردستان القيام بواجبه الأخلاقي وإدانة تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي.

قوات الحماية الجوهرية – المرأة

كما أدلت قوات الحماية الجوهرية- المرأة ببيان، استنكرت فيه هجمات جيش الاحتلال التركي على منطقة غاري.

وقرئ البيان أمام دوار الشهداء الأمميين في ناحية عنترية بمدينة قامشلو من قبل الإدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي دلشا شاويش، التي أدانت الهجمات وقالت: "نُفذ هذا الهجوم انطلاقًا من القواعد التركية ضمن جغرافية باشور كردستان".

وناشدت دلشا شاويش المنظمات العالمية المعنية بحقوق الإنسان والمجتمع المدني الوقوف في وجه الهجمات التي تهدف إلى إبادة الشعب الكردي وتهجيره.

(ع ع / م ح)

ANHA