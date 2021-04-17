​​​​​​​تظاهرات نسوية متواصلة في تركيا تطالب بإعادة تطبيق اتفاقية اسطنبول

واحتجت، الجمعة، مجموعة من النساء في إطار حملة تُنادي بإعادة تطبيق الاتفاقية، حيث علقن لافتات بعدد من المناطق في مدينة إسطنبول يطالبن فيها بذلك، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.

وبحسب الموقع، كُتِبت على اللافتات عبارات مناهضة للانسحاب من الاتفاقية، ومطالبة بالعودة إليها، وذلك من قبيل "اتفاقية اسطنبول لنا، ولن نتراجع عنها".

وعلقت النساء اللافتات في تحدٍ لنظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، في عددٍ من الأحياء والأماكن بمدينة إسطنبول، مثل جسر غلاطة، وبرج غلاطة الشهيرين.

وفي 20 آذار/ مارس الماضي، انسحبت تركيا رسميًا من "اتفاقية اسطنبول" المتعلقة بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري.

واتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو "اتفاقية اسطنبول" هي اتفاقية مناهضة للعنف ضد المرأة، أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 أيار/ مايو 2011 بمدينة اسطنبول التركية.

(ش ع)