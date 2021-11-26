​​​​​​​تظاهرات نسائية في إسطنبول والشرطة تفرق المتظاهرات بالغاز المسيل للدموع

وسارت النساء على طول شارع المشاة الرئيس في إسطنبول، شارع الاستقلال، أمس الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر. ورفعن لافتات ملونة، ورددن شعارات، وتعهدن بعدم التخلي عن اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي المعروفة باسم اتفاقية إسطنبول.

وأطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاج المطالب بعودة البلاد إلى الاتفاقية الهادفة إلى حماية النساء من العنف.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام تركية عن إصابة واحدة على الأقل بالتظاهرة. كما نظمت احتجاجات مماثلة في أنقرة ومدن أخرى.

وسحب أردوغان بلاده من الاتفاقية بمرسوم مفاجئ في آذار/ مارس، ما أثار إدانة من قبل منظمات حقوق المرأة والدول الغربية، وتم رفض استئناف قضائي لمنع هذه الخطوة، وأصبح انسحاب تركيا رسمياً في تموز/ يوليو.

(د ع)