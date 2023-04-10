​​​​​​​تظاهرات مرتقبة ضد هجمات الاحتلال التركي في ثلاث مدن بجنوب كردستان

في سياق الردود الغاضبة على قصف الاحتلال التركي لمطار السليمانية، دعت مجموعة من الناشطين والشخصيات السياسية أهالي ثلاث مدن وهي "دربندخان وكلار ورانيا" في السليمانية للتظاهر تنديداً بهجمات دولة الاحتلال التركي على جنوب كردستان، حسب ما نقلت وكالة روج نيوز.

وتنطلق مظاهرات قضاء كلار في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر عند كراج شاهين، كما وتنطلق المظاهرات في رانيا من أمام الحديقة العامة في تمام الساعة الرابعة، وفي قضاء دربندخان تنطلق المظاهرة عند مقهى الفن في تمام الساعة الرابعة.

هذا وانطلقت يوم أمس الأحد تظاهرة كبرى من شارع سالم وسط مدينة السليمانية تنديداً بهجمات الدولة التركية المحتلة على جنوب كردستان.

وطالب الأهالي خلال التظاهرة "إيقاف التجارة مع تركيا ومقاطعة بضائعها واستدعاء السفير التركي في بغداد وهولير وتحذيره من قبل حكومة العراق والإقليم".

كما طالب الأهالي في التظاهرة "الأمم المتحدة وأصدقاء الشعب الكردي ومناضلي الحرية في العالم بعدم السماح لدول المنطقة بارتكاب جرائم ضد المدنيين والأماكن المدنية".

وتعرض مطار السليمانية الدولي، مساء الجمعة، إلى قصف من قبل الاحتلال التركي، ولم يسفر عن سقوط ضحايا أو إصابات، سوى اندلاع حريق تم إخماده لاحقاً.

الجدير بالذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يعيق أي تجمع أو وقفة احتجاجية أو الإدلاء ببيان ضد الدولة التركية المحتلة في المدن الخاضعة لسيطرته، وحاصرت قوة أمنية تابعة للحزب مبنى المؤتمر الوطني الكردستاني يوم أمس لمنع الإدلاء ببيان حول الهجمات التركية.

(د ع)