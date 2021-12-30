​​​​​​​تظاهرات جديدة مرتقبة في السودان اليوم رفضاً لاتفاق حمدوك- برهان

ومن المقرر أن تنطلق في العاصمة السودانية، الخرطوم تظاهرات جديدة، اليوم، صوب القصر الجمهوري رفضاً لإجراءات الاتفاق الموقع بين رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك.

فقد أعلن تجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير دعمهم لتظاهرات 30 كانون الأول/ ديسمبر، والتي تعد الأخيرة فيما يُعرف بجدول التصعيد الثوري الذي أعلنت عنه تنسيقيات لجان المقاومة مطلع الشهر الجاري.

ومع الإعلان عن الاحتجاجات، قامت السلطات السودانية بإغلاق الجسور النيلية في العاصمة الخرطوم أمام حركة السير بداية من ليل الأربعاء باستثناء جسري الحلفايا وسوبا، وفق ما نقلته شبكة العربية.

يُذكر أنه منذ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت 2021، تتوالى التظاهرات الرافضة للاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وحمدوك تضمن عودة الأخير لمنصبه، مطالبة بتسليم الحكم كاملاً للمدنيين.

يُشار إلى أن الاتفاق السياسي هذا جاء بعد أسابيع على فرض القوات العسكرية في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إجراءات استثنائية، حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية، وفرضت حالة الطوارئ، كما نفذت حملة اعتقالات شملت العديد من السياسيين، ومن ضمنهم حمدوك نفسه قبل أن يطلق سراحهم جميعاً.

(د ع)