​​​​​​​تظاهرات في كازاخستان رغم إقالة الحكومة .. إعلان حالة الطوارئ في نور سلطان

وأطلقت الشرطة قنابل صوتية والغاز المسيل للدموع ضد حشد من آلاف المتظاهرين لكنها لم تنجح في منعهم من دخول المبنى، حسب وكالة فرانس برس.

فيما ذكرت وكالة رويترز أن عاصمة البلاد، نور سلطان، أعلنت حالة الطوارئ، وذلك بعد أن أعلن رئيس كازاخستان، قاسم-جومارت توكاييف، الأربعاء، إقالة الحكومة في محاولة لتهدئة غضب المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج على ارتفاع الأسعار والأداء الحكومي.

ونشرت رئاسة الجمهورية على موقعها الإلكتروني مرسوماً رئاسياً جاء فيه أنّ رئيس الجمهورية قبِل استقالة حكومة رئيس الوزراء، عسكر مامين، وكلّف نائب رئيس الوزراء، علي-خان سميلوف، تصريف الأعمال ريثما تشكّل حكومة جديدة.

وأتت استقالة الحكومة غداة إعلان الرئيس حالة الطوارئ في ألماتي، بعدما شهدت هذه المدينة الواقعة في جنوب شرق كازاخستان، مساء الثلاثاء، تظاهرة ضخمة استخدمت الشرطة لتفريقها القنابل الصوتية والغازات المسيلة للدموع.

وقالت وزارة الداخلية، الأربعاء، إن الشرطة اعتقلت أكثر من 200 شخص بعد هجمات على مبان حكومية في مدن ألماتي وشيمكنت وتاراز في وقت متأخر يوم الثلاثاء.

وأضافت في بيان أن 95 شرطيا أصيبوا بجروح دون إعطاء أي أرقام عن المتظاهرين، وفقا لما نقلته رويترز.

وبدأت حركة الاحتجاج الأحد بعد زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المسال في مدينة جاناوزن بغرب البلاد قبل أن تمتد إلى مدينة أكتاو الكبيرة الواقعة على بحر قزوين، ثم إلى ألماتي.

وحاولت الحكومة تهدئة المتظاهرين لكن دون جدوى، عبر خفض سعر الغاز وتثبيته عند 50 تنغي (0,1 يورو) للتر الواحد في المنطقة، مقابل 120 في بداية العام.

(م ش)