وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، خرج أهالي مدينة درعا في مظاهرة أمام المسجد العمري في المدينة، وطالبوا من خلالها بـ "إطلاق سراح المعتقلين وإسقاط نظام بشار الأسد"، رغم القبضة الأمنية في المنطقة.

كما انطلقت مظاهرة مماثلة في مدينة طفس بريف درعا الغربي، في حين خط آخرون عبارات على جدران مدينة داعل تطالب بإطلاق "سراح المعتقلين القابعين في سجون النظام".

وتأتي هذه التظاهرات في الذكرى السنوية الحادية عشرة لمقتل أول شابين سوريين برصاص قوات حكومة دمشق في درعا وهما "محمود الجوابرة وحسام عياش".

ودخلت الأزمة السورية عامها الثاني عشر وهي مثقلة بعشرات آلاف المعتقلين وملايين المشردين والمهجرين، فضلاً عن نحو 610 آلاف شخص قضوا وقتلوا منذ اندلاع الأزمة في 15 آذار 2011.

(د ع)