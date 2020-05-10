​​​​​​​تظاهرات في العراق بعد 72 ساعة من نيل الكاظمي ثقة البرلمان

وتظاهر عشرات المحتجين في مدن كبيرة بمحافظات الجنوب العراقي، وجابوا الشوارع منددين بما أسموه ببقاء "الفاسدين والسارقين" في السلطة وعدم محاسبتهم واستمرار تردي الواقع الخدمي والمعيشي في البلاد.

وبحسب وكالة السومرية فإن المحتجين أضرموا النيران في مقر سابق لمنظمة "بدر" في محافظة واسط، في حين قطع آخرون طريق الديوانية – النجف الرئيسي بالإطارات المشتعلة، كما تجمّع العشرات في فلكة التربية المركز الرئيسي للتظاهرات في محافظة كربلاء.

وشهدت بغداد ونحو 14 محافظة منذ الأول من تشرين الأول 2019، تظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد، دفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي للاستقالة، وقُتل خلالها نحو 550 شخصاً غالبيتهم من المتظاهرين في أعمال عنف مرتبطة بحركة الاحتجاج، حسبما أفادت مفوضية حقوق الإنسان الحكومية.

هذا ومنح مجلس النواب العراقي في 7 أيار/مايو الجاري الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بعد أزمة سياسية ضربت البلاد مدة 10 أشهر.

والكاظمي هو ثالث شخص يُكلّف بتشكيل حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

(ش ع)