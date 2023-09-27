​​​​​​​تظاهرات داعمة للرئيس تراوري وسط أنباء عن محاولة انقلاب في بوركينا فاسو

تظاهر مواطنون في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، دعماً للرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري، بعد أنباء عن محاولة انقلاب.

وأظهرت صور انتشرت على منصات التواصل الافتراضي تجمهر عدد من المواطنين في وسط العاصمة واغادوغو، مرددين شعارات داعمة لتراوري الذي يحظى بشعبية كبيرة بين مواطنيه.

ومساء أمس الثلاثاء، أعلنت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، إحباط محاولة انقلابية، ضد تراوري.

وحسب السلطات، فإن عدداً كبيراً من المتظاهرين المؤيدين لتراوري، احتشدوا عند دوار الأمم المتحدة في وسط العاصمة وأغادوغو مساء أمس، بعد معلومات تم تداولها على وسائل التواصل الافتراضي عن محاولة انقلابية.

ودعا المتظاهرون السكان إلى "احتلال الشوارع للدفاع عن الشعب"، وردد العديد من المتظاهرين شعارات تكريماً لتراوري.

وكان المدعي العام العسكري أشار في 8 أيلول، إلى أنه تم اعتقال جنود لمحاولتهم زعزعة استقرار النظام القائم.

وحذر وزير الأمن، نهاية آب الماضي، من وجود أجانب في بوركينا فاسو، يسعون إلى "زعزعة استقرار المرحلة الانتقالية الحالية وزرع الفوضى".

(س ع)