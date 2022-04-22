​​​​​​​طيران مروحي ومسيّر يحلقان بشكل مكثف فوق شنكال

يشهد سماء شنكال تحليقاً مكثفاً للطائرات المروحية التابعة للجيش العراقي وطائرات مسيّرة مجهولة الهوية، وفقاً لوكالة روج نيوز.
كردستان 2022-04-22T16:00:00 مركز الأخبار

وقال مراسل وكالة روج نيوز أن التحليق تركز على تلة عزير ومركز قضاء شنكال منذ منتصف ظهر اليوم الجمعة.

(م)

 


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