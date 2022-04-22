طيران مروحي ومسيّر يحلقان بشكل مكثف فوق شنكال يشهد سماء شنكال تحليقاً مكثفاً للطائرات المروحية التابعة للجيش العراقي وطائرات مسيّرة مجهولة الهوية، وفقاً لوكالة روج نيوز. كردستان 22 نيسان 2022, الجُمُعَةُ - 16:00 2022-04-22T16:00:00 مركز الأخبار وقال مراسل وكالة روج نيوز أن التحليق تركز على تلة عزير ومركز قضاء شنكال منذ منتصف ظهر اليوم الجمعة. (م) إقرأ أيضاً سياسيون عراقيون يدعون لعدم السكوت عن الهجمات التركية ويطالبون الأخيرة باحترام حسن الجوار تستمر الأوساط العراقية بتنديدها ورفضها للهجمات ال... عن تواطؤ الديمقراطي في الهجمات التركية.. كاتب عراقي: مسرور لم يفعل مع أنقرة إلا ما فعله أبوه وجده تحدث الكاتب العراقي علي الصرّاف عن تواطؤ الحزب الد... HPG: المحتلون يبدؤون موجة جديدة من الهجمات بمساندة من PDK في كره جحرو - تم التحديث بدأ الجيش التركي المحتل وبمؤازرة كبيرة من الحزب ال...