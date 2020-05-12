طيران الاحتلال التركي يحلق فوق كري سبي تحلق طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي فوق مقاطعة كري سبي/تل أبيض المحتلة. خبر 12 أيار 2020, الثلاثاء - 15:45 2020-05-12T15:45:00 كري سبي وترافق الطائرات الحربية طائرات استطلاع فوق الريف الغربي لمقاطعة كري سبي/تل أبيض المحتلة. (م) ANHA إقرأ أيضاً تركيا تحارب الناس في رزقهم.. إضرام نيران في حقول غرب عين عيسى أضرم جيش الاحتلال التركي النيران في الحقول الزراع... دعوات إلى تغليب لغة العقل والحوار لتجاوز الأمور العالقة في زيني ورتي دعا أعضاء المؤسّسات المدنيّة في ديرك و... الاحتلال التّركيّ يستقدمُ رتلاً عسكريّاً جديداً لمناطق خفض التّصعيد يواصلُ الاحتلال التّركيّ إرسال أرتال عسكريّة تحمل... الموقع القديم