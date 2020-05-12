​​​​​​​طيران الاحتلال التركي يحلق فوق كري سبي

تحلق طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي فوق  مقاطعة كري سبي/تل أبيض المحتلة.
خبر 2020-05-12T15:45:00 كري سبي

وترافق الطائرات الحربية طائرات استطلاع فوق الريف الغربي لمقاطعة كري سبي/تل أبيض المحتلة.

(م)

ANHA


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