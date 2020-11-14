​​​​​​​توزيع مناشير توعية في الرقة تحث على مناهضة العنف ضد المرأة

في إطار سلسلة فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف المرأة وتحت شعار "لا للعنف لا للإبادة معاً لنحمي المرأة والحياة"، وزّعت إدارة المرأة في الرقة مناشير توعية.

حيث تم تقديم ما يقارب الـ 1500 بروشور على النساء وأهالي الرقة.

وتهدف المناشير إلى توعية المجتمع فيما يخص العنف وآثاره السلبية، كما نصت على المساهمة في حماية المرأة لإيقاف العنف الممارس عليها، وتعريف يوم مناهضة العنف.

وتندد المناشير باستهداف الدولة التركية للنساء، وفي مقدمتهن رائدات الثورة النسائية، أمثال هفرين الخلف وزهرة بركل.

وفي هذا السياق قالت عضوة إدارة المرأة تسنيم نجار إن الهدف من توزيع المناشير هو تعريف العنف في المجتمع والحد منه.

وأوضحت تسنيم أن لديهم عدة برامج في الأيام المقبلة والتي من شأنها المساهمة باتخاذ خطوات جدية للحد من العنف الممَارس على المرأة.

(ر ع/س و)

ANHA