​​​​​​​توزيع مادة مازوت التدفئة على أكثر من 15 ألف أسرة جنوب الحسكة

عمليات التوزيع وتسليم الأهالي مخصصاتهم (300 لتر) من مازوت التدفئة، بدأت في المناطق الجنوبية لمقاطعة الحسكة، منذ 15 حزيران الماضي.

وكانت الإدارة العامة للمحروقات في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد عقدت اجتماعاً منتصف شهر أيار الماضي، قررت بموجبه بدء عمليات توزيع مادة مازوت التدفئة في شمال وشرق سوريا؛ لإيصالها إلى كل بيت وكافة الأهالي قبل حلول فصل الشتاء.

وأنهت لجان المحروقات المعنية بتوزيع مخصصات التدفئة في نواحي الشدادي والعريشة وعبدان وناحية أبو فاس وعبر الكومينات، توزيع مادة المازوت على 15 ألفاً و413 أسرة من أصل 23 ألفاً و68 أسرة مسجلة.

الرئيس المشترك لكومين قرية البجدلي التابعة لناحية الشدادي جاسم السلامة، يقول: "عمليات توزيع مادة مازوت التدفئة المخصصة للأهالي تسير بشكل جيد دون أي عوائق وتجري وفق جداول الإحصاء".

وأشار إلى أن "عملية التوزيع المبكرة هذا العام حققت النتيجة المرجوة على خلاف العام السابق الذي تأخر فيه إيصال المستحقات للأهالي".

ونوه السلامة إلى أن المشكلة الوحيدة التي تواجههم هي وجود عوائل غير مدرجة على جداول الإحصاء لكونهم لا يمتلكون الثبوتيات اللازمة ونوقش وضعهم مع لجان المحروقات وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لإحصائها وتسليمها المخصصات ضمن جداول ملحقة.

من جانبه، قال عضو لجنة الاقتصاد في مجلس ناحية الشدادي والمشرف على عمليات التوزيع، حسن الفياض: "باشرنا بتوزيع مخصصات التدفئة على العوائل في نواحي الشدادي وعبدان وأبو فاس والدشيشة في 15 حزيران الماضي ولا تزال عملية التوزيع مستمرة".

وأضاف الفياض: "من المتوقع انتهاء التوزيع قبل 1-12-2022 حسب الخطة التي وضعتها لجنة المحروقات".

لفت حسن الفياض إلى "أن التوزيع مستمر وبشكل يومي بمعدل 180 برميلاً يوزع على الأهالي حسب الجداول الخاصة وبإشراف لجان المحروقات".

(ب د/سـ)

ANHA