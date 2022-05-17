​​​​​​​توزيع بطاقات التقدّم لامتحانات الدراسة الحرّة في إقليم الجزيرة

أعلنت هيئة التربية والتعليم لشمال وشرق سوريا عن نظام الدراسة الحرّة لأول مرة عام 2021، وقد أُجري في شهر كانون الثاني المنصرم اختبار تجريبي للطلاب المتقدمين.

وانتهت عملية التحضير للامتحانات الحرّة بتوزيع البطاقات الامتحانية لطلاب الصفين التاسع والثانوية العامة.

حول هذا الموضوع، تحدّثت الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، روهات خليل، لوكالتنا.

أوضحت روهات خليل "وُضعت الأسئلة الامتحانية بالتعاون بين لجنة الامتحانات ولجان التعليم في مختلف المدن، ولأنّه لا وجود لتقييم سنوي للطلاب الأحرار؛ فسيُعتمد على نتيجة الامتحانات النهائية فقط، لتحديد إمكانية انتقال الطالب إلى المرحلة الجامعية أو لا".

وذكرت روهات خليل أنّ الامتحانات ستُجرى للطلاب من المكونين العربي والكردي، وذلك في الأقسام العلمية والأدبية والصناعة.

وعلّقت روهات خليل على إقبال الطلاب على التسجيل، قائلة "أراد الكثير من الطلاب الحصول على الشهادة الدراسية من الإدارة الذاتية من خلال الخضوع للامتحان، لكن ونظراً لأنّه العام الأول، فقد تم تحديد مدّة للتسجيل".

وحول عدد المدارس التي ستُجرى فيها الامتحانات والطلاب المتقدمين لإجراء الامتحانات قالت روهات خليل: "سُيجرى الامتحان في مقاطعة قامشلو في مدرستي الكرامة والشهيدة ألماظة خليل، وفي مقاطعة الحسكة في مدرسة علي بكر".

وبحسب لجنة الامتحانات في إقليم الجزيرة، فقد بلغ عدد المتقدمين لإجراء الامتحانات 360 طالباً وطالبة.

البرنامج الامتحاني

ستُجرى امتحانات الصفين التاسع والثانوية العامة (القسم العلمي) بين1 و19 من حزيران المقبل، وامتحانات الشهادة الثانوية العامة (القسم الأدبي) بين 1 و16 من الشهر ذاته.

(ر)

ANHA