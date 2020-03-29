​​​​​​​توزيع أسطوانات الغاز في قامشلو عن طريق الكومينات

وفرضت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في 23 آذار، حظر تجوالٍ في المنطقة، كتدبير احترازي لمنع ظهور فيروس كورونا، وسيستمر مدة 15 يوماً وقابل للتمديد.

وتلبية لاحتياجات الأهالي من المواد الغذائية الرئيسية استثنت الإدارة الذاتية المحال التجارية وأسواق الخضروات والأفران من قرار الحظر، ودعت إلى منع التجمعات أمام هذه المراكز.

والتزاماً منه بقرارات الإدارة، بادر مجلس مدينة قامشلو وبالتنسيق المباشر مع الكومينات بتوزيع اسطوانات الغاز على الأهالي، كل حسب كومينه وذلك لمنع التجمعات.

عملية التوزيع تتم عبر تسجيل أسماء الراغبين باستلام الغاز من قبل لجان شُكلت في الكومينات تزور المنازل، وفي اليوم التالي يتم جلب اسطوانات الغاز بحسب العدد المسجل، وتوزيعها على الأهالي عبر التواصل معهم، كي لا تحدث تجمعات في المنطقة.

وناشد مجلس مدينة قامشلو الأهالي بضرورة التقيّد بالقرارات الصادرة، والتدابير الاحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا في المنطقة، وأكد بأنه سيعمل جاهداً على تلبية كافة مستلزماتهم.

هذا وأثنى الأهالي على هذه الخطوة من المجلس والكومينات، وأكدوا التزامهم بالقرارات الصادرة من الجهات المعنية.

(ب ح- س ح/ أ ب)

ANHA