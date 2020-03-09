​​​​​​​توزيع الجلاءات المدرسية على الطلبة في مقاطعة كوباني

وباشرت هيئة التربية والتعليم في إقليم الفرات اليوم بتوزيع الجلاءات المدرسية على طلبة مقاطعة كوباني بعد انتهاء الطلاب من امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي 2019/2020.

ويبلغ عدد المدارس في مقاطعة كوباني 574 مدرسة، وعدد المدرسين فيها 2630وعدد التلاميذ53706.

وافتتحت المدارس في إقليم الفرات بفصلها الأول في 15 أيلول/سبتمبر من العام المنصرم، وأغلقت المدارس في الربع الأول من الفصل الدراسي الأول بسبب الهجوم التركي على الشمال السوري وتم تمديد هذا الفصل لغاية 30 كانون الثاني/يناير من العام الحالي.

وانطلق الفصل الثاني في 9 شباط/فبراير من العام الحالي ما عدا المناطق التي تحتلها دولة الاحتلال التركي في كري سبي/ تل أبيض إذ ما تزال المدارس مغلقة هناك.

(ن ك/ج)

ANHA