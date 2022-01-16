​​​​​​​توزيع الجلاء المدرسي على طلبة المرحلة الابتدائية في مدارس مقاطعة كوباني

وبعد انتهاء الفصل الأول من العام الدراسي، الذي بدأ في 12 أيلول/ سبتمبر 2021، تم تقييم مستوى الطلاب من قبل المدرسين وتحصيل نتائجهم للفصل الأول، ليتم توزيع الجلاء على 43 ألف طالب/ـة من المرحلة الابتدائية في 466 مدرسة ابتدائية في مقاطعة كوباني، ومنحهم هدايا وشهادات (الامتياز والتفوق)، لرسم البهجة على وجوه الأطفال وتحفيزهم على التعليم.

ويذكر أن العدد الكلي لطلاب مدارس مقاطعة كوباني يبلغ نحو 56268 طالب/ـة، ويبلغ عدد المدارس الكلي في مقاطعة كوباني حوالي 468 مدرسة.

يشار إلى أن الدوام في المدارس توقف من اليوم مع بدء العطلة الانتصافية، ومن المقرر أن يستأنف الدوام يوم الأحد الـ 30 من كانون الثاني/ يناير الجاري.

(م أ/ج)

ANHA