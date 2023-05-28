​​​​​​​توزيع الجلاء المدرسي على طلاب المرحلة الابتدائية في إقليم الفرات

ويستلم اليوم 50949 طالب وطالبة من المرحلة الابتدائية الجلاء المدرسي في جميع مدارس إقليم الفرات، والبالغ عددها 571 مدرسة.

كما من المقرر أن توزع في الأيام المقبلة الجلاءات المدرسية على طلاب المرحلة الإعدادية البالغ عددهم 10560 طالب وطالبة، وكذلك طلاب الثانوية البالغ عددهم 2450 طالب وطالبة.

في مدارس مدينة كوباني، ارتدى معظم الطلبة اللباس الكردي الفلكلوري وعلامات الفرح بادية على وجوههم، فرحة النجاح في الدراسة التي يسعى إليها كل طالب مجتهد، ولكل مجتهدٍ نصيب، فعلى قدر الجد والاجتهاد ينال الطالب تعبه بالنجاح.

يذكر أن امتحانات الطلبة في إقليم الفرات قد انطلقت في 14 أيار الجاري، وانتهت في 25 من الشهر نفسه، واليوم استلم طلبة المرحلة الابتدائية الجلاء.

(ج م/د)

ANHA