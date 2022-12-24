​​​​​​​توزيع 29 مليون لتر من مازوت التدفئة في الحسكة

وكانت لجنة المحروقات في مدينة الحسكة قد باشرت توزيع مادة مازوت التدفئة في 2 آب الماضي، مستهدفةً خلالها البلدات التابعة لمركز المدينة أيضاً، وذلك ضمن دفعة واحدة وبكمية 300 لتر لكل أسرة، وبسعر 160 ل.س لكل لتر.

وبلغت الكمية الموزعة حتى الآن 29 مليون لتر من مادة المازوت، مستهدفة98 ألف بطاقة استلام من أصل 101 ألف تم تفعيلها في مدينة الحسكة وبلداتها، حسب الإداري في لجنة المحروقات في المدينة، يزن أحمد.

وقال أحمد لوكالتنا "نعمل الآن على استكمال عملية التوزيع في مركز المدينة، حيث بقي لدينا حي الناصرة ومن المفترض أن ننتهي من عملية التوزيع في وقت قريب جداً".

وتابع أحمد عن المعوقات التي واجهت عملهم خلال التوزيع، إن "الهجمات الأخيرة للاحتلال التركي على المنشآت النفطية؛ تسببت في نقص كميات المحروقات لدينا، حيث بات الوارد أقل من السابق".

مضيفاً أن "الكثافة السكانية لمدينة الحسكة ومساحتها الجغرافية؛ أحد أسباب التأخر في إيصال المحروقات إلى الأهالي، لكن بالرغم من كل ذلك، نسعى جاهدين لتغطية كافة المنطقة".

(م ح)

ANHA