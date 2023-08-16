​​​​​​​توطين٣٠ لاجئاً سورياً في كري سبي المحتلة

أفاد مصدر محلي من مقاطعة كري سبي المحتلة بقيام سلطات الاحتلال التركي يوم أمس، بتسليم مرتزقتها من الشرطة العسكرية 30 لاجئاً سورياً عبر البوابة الحدودية تمهيداً لتوطينهم في منازل المهجرين قسراً.

وحسب المصدر، فإن المرحلين هم من "قرى ريف حلب، وإدلب، وحماة"، حسب ما ذكروه عند تسجيل بياناتهم على البوابة.

هذا ووثقت وكالتنا توطين أكثر من 2500 لاجئ سوري في مقاطعة كري سبي المحتلة منذ بداية عمليات الترحيل للاجئين السوريين قسراً من الأراضي التركية باتجاه المناطق التي تحتلها من سوريا، خلال الثلاثة أشهر الماضية.

فيما وصل عدد المستوطنين الذين رُحّلوا إلى مقاطعة كري سبي المحتلة منذ إعلان المسؤولين الأتراك وفي مقدمتهم أردوغان بداية شهر نيسان من العام الماضي بناء مستوطنات في المناطق المحتلة من سوريا "جرابلس، وإعزاز، وسري كانيه، وكري سبي.. وغيرها من المناطق المحتلة"، وترحيل مليون لاجئ سوري إليها لأكثر من 24 ألف مستوطن.

وسرّعت دولة الاحتلال التركي مؤخراً من عمليات ترحيل اللاجئين السوريين لتوطينهم في الأراضي السورية المحتلة ومن ضمنها مقاطعة كري سبي في إطار سياسة التغيير الديمغرافي مستفيدة من الصمت الدولي الذي يطيل أمد الأزمة السورية ويفاقم من معاناة النازحين قسراً من مناطقهم.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المهجرين قسراً من مقاطعة كري سبي المحتلة منذ عام 2019 بلغ أكثر من 170 ألف من أصل 200 ألف من سكانها الأصليين، وهذه الاحصائية بعد عام واحد من الاحتلال، حيث تستمر عمليات النزوح بشكل يومي في ظل تردي الأوضاع المعيشية، والفلتان الأمني تلك المناطق.

(د)

ANHA